5. Sinemada Film Festivali

İstanbulluların yaz aylarında heyecanla beklediği Sinemada Film Festivali bu yıl 5. yaşını kutluyor. Festival, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından FilmKoop işbirliğiyle 23 – 27 Temmuz 2025 tarihleri arasında, ücretsiz yapılacak. En Sevdiğim Pastam, Büyük Kuşatma, Gecenin Kıyısı gibi filmler filmlerin de gösterileceği etkinlikte Serra Yılmaz, Özcan Alper, Ece Yaşar gibi isimlerle söyleşiler; Pelin Esmer ile Ustalık Sınıfı ve Çocuk Matinesi programları izleyicileri bekliyor. Festivalin bu yılki sürpriz mekânı ise tarihi Paşabahçe Vapuru olacak. Restore edilerek tekrar sefere çıkan vapur, Yeşilçam klasikleriyle yolculuk yapma keyfi yaşatacak.

