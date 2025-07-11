Unutmanın Böylesi: Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) Yeniden Sinemalarda

Modern sinemanın en özgün ve dokunaklı aşk hikâyelerinden biri olan Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), 20 yıl sonra restore edilmiş kopyasıyla yeniden gösterimde. Michel Gondry’nin yönettiği, Charlie Kaufman’ın sinaryosunu kaleme aldığı film, unutmak ile hatırlamak, acı ile sevgi arasında gidip gelen şiirsel anlatımıyla hafızalara kazınmıştı. 2004 yılında vizyona girdiğinde eleştirmenler ve izleyiciler tarafından büyük övgüyle karşılanan film, ayrılıkla başa çıkmak için hafızasından eski sevgilisini sildiren Joel’un sıra dışı yolculuğunu anlatıyor. Ancak Joel hatıraları silindikçe, kaybettiği aşkın değerini yeniden keşfetmeye başlayacaktır.

Basın Bülteni

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