Bekle Bizi Brüksel’in Çekimleri Başladı

Antalya, İstanbul ve Kahire film festivallerinden ödüllerle dönen ilk uzun metrajı Ayşe ile dikkatleri üzerine çeken Necmi Sancak, yeni filmi Bekle Bizi Brüksel’in kalabalık oyuncu kadrosu önceki gün yapılan okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Tüm ülkeyi derinden etkileyen bir uçak kaçırma hikâyesini konu alan filmin başrollerinde Caner Cindoruk, Can Bartu Arslan, Hande Doğandemir, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner Alıcı ve Hüseyin Avni Danyalrol alıyor.

Basın Bülteni

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