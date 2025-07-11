Kuki: Oyuncağım Konuştu Filminin Basın Toplantısı Kıbrıs’ta Gerçekleştirildi

Sinema sezonunun merakla beklenen projelerinden biri olan Kuki: Oyuncağım Konuştu adlı filmin yapımcısı, çocukların hayal gücüne destek veren yapımlara ev sahipliğini önemseyen Kıbrıs Elexus Otel’de geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs’ta aile ve çocuk odaklı tatil anlayışını ilk kez hayata geçiren otelde yapılan, oyuncuların ve yapım ekibinin eksiksiz yer aldığı toplantıda, yönetmen Özgür Özberk başta olmak üzere tüm ekip basının sorularını yanıtladı.

Basın Bülteni

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