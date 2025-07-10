Yılın Filmi: Gladyatör II, TOD’da

Aksiyon ve macera dolu içerikler, birbirinden başarılı yapımlar Temmuz ayında da TOD ekranlarında sinemasever izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sinema tarihinin efsaneleşmiş en güzel ve beğenilen filmlerinden Gladyatör’ün (Gladiator) yıllar sonra çekilen, sinemalardan sonra ilk kez ve sadece TOD’da yer alan devam filmi Gladyatör II’nin (Gladiator II) yanı sıra, tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle izlenen Dexter: New Blood dizisinin devamı niteliğinde ve heyecanla beklenmekte olan Dexter: Resurrection gibi birbirinden iddialı yapımlar, özel içerikler ve çok daha fazlası tüm ay boyunca TOD ekranlarında olacak.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.