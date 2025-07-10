Bu yaz, Bakucha Vineyard Hotel ve Institut Français Türkiye, İstanbul’a 2 saat mesafedeki Arcadia Bağları’nın kalbinde, üç film gösteriminden oluşan açık hava sinema geceleri serisi sunuyor. Bağda Sinema Geceleri, açık hava sinemasını özleyenler ve tüm sinemaseverler için harika bir deneyim olacak. 11 Temmuz’dan itibaren her cuma #bakuchabahçe‘de Fransız Sinemasının unutulmaz filmleri izlenecek. Türkçe alt yazılı olarak gösterilecek olan filmler genel izleyiciye ve 13 yaş üzeri gençlere uygun. Film gösterimleri saat 21:00’de başlayacak. Türkiye’de ilk kez yapılacak olan etkinlik için 0533 5141490 no.lu telefondan rezervasyon yapılması gerekiyor.