Orçun Behram’dan Korku Türünde Az Rastlanır Bir Deneme: Cenaze, 11 Temmuz’dan İtibaren Mubi’de

Sinemamızda korku türüne taze bir bakış getiren Orçun Behram’ın yazıp yönettiği yeni filmi Cenaze, bir cenaze arabası şoförünün iç dünyasına doğru ilerleyen karanlık bir yolculuk vaat ediyor. Atmosferik anlatımı ile dikkat çeken film, korku türüne yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Başrolde Ahmet Rıfat Şungar’ın performansıyla öne çıkan Cenaze, 11 Temmuz’dan itibaren Mubi’de. Cenaze arabası şoförü Cemal, ailesinin gizlice gömülmesini istediği bir genç kızın cenazesini bir gece yarısı taşımak zorunda kalır. Kızın nabzı atmasa da arabanın arkasından garip sesler duyan Cemal hem ölümün hem de yaşamın bastırılmış korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Basın Bülteni

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