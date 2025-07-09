T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yapım desteğine layık görülen Yaşam Üçgeni filminin çekimleri tamamlandı. Filmin yönetmen koltuğunda Volkan Karataş bulunuyor. Yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sinematografik diliyle şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde usta oyuncular Halil Ergün, Anta Toros ve Simay Rasimoğlu’nun yer aldığı filmde ayrıca başarılı oyuncu Aslı Saçar ve Ayşe Boyraz da rol alıyor. , distopik bir atmosferde, özellikle su ve gıda kaynaklarının azalmasına odaklanan görünmeyen krizleri sade, metaforik ve çarpıcı bir anlatımla beyazperdeye getiriyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.