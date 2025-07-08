Zorlu PSM’de Bu Hafta: 14 – 20 Temmuz

Vestel Amfi bu hafta film gösterimlerine de ev sahipliği yaparak sinema tutkunlarını açık havada yine bir araya getiriyor. Pluxee Sinema Günleri kapsamında bu hafta 14 Temmuz saat 21:00’de Luc Besson imzalı bilimkurgu filmi Lucy ve 17 Temmuz saat 21:00’de Mutfak (La Cocina) filmleri yaz gecesi heyecanını Vestel Amfi ekranına taşıyorlar. La Cocina’ da, Manhattan’daki The Grill’de öğle yemeği telaşı tam da zirvedeyken kasadan para kaybolduğu anlaşılır. Kayıtsız aşçıların hepsi zan altındayken Pedro baş şüphelidir. Pedro da bunun üzerine kentin en işlek ve nezih mutfağının ocağını sonsuza dek söndürecektir.

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