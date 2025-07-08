Johnny Puff: Buzda Macera, 25 Temmuz’da Sinemalarda

Ailece keyifle izleyebileceğiniz heyecan dolu bir animasyon filmi olan Johnny Puff: Buzda Macera, 25 Temmuz’da vizyona giriyor. Yönetmenliğini Nestor F. Dennis’in yaptığı animasyon türündeki filmin baş karakteri Johnny Puff’a, Johnny Depp sesiyle hayat veriyor. İtalyan – İspanyol ortak yapımı filmde; sessiz sakin bir kıyı kasabası olan Taigasville, kötü kalpli bilim insanı Otto von Walrus tarafından buzlarla kaplı bir distopyaya dönüştürülmek üzeredir. Ancak kasaba yalnız değildir. Süper güçlere sahip dört cesur Puffin kuşu ve liderleri Johnny Puff, dünyayı kurtarmak için gizli bir göreve atılır. Johnny Puff, zekâsı, cesareti ve dostlarıyla bu zorlu görevin üstesinden gelmeye kararlıdır. Wediacorp’a ait yapım şirketi Wedia Entertainment’in, heyecan dolu bu animasyon filmi takım ruhu, doğa sevgisi ve iyilik gibi evrensel değerleri eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.