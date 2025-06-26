F1: The Movie, Özel Ön Gösterimi, Mercedes – Benz, IWC Schaffhausen ve ELLE Türkiye Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Mercedes – Benz, IWC Schaffhausen ve ELLE Türkiye iş birliği ile F1: The Movie filminin Türkiye’deki özel ön gösterimini İstanbul Soho House’ta düzenledi. İş ve sanat dünyasından seçkin isimlerin katıldığı gecede etkinlik alanında Mercedes – AMG’nin ikonik modellerinden Mercedes – AMG GT 43 ve Mercedes – AMG GT 63 4MATIC+ PRO araçlar; IWC Schaffhausen’in Pilot’s Watch Chronograph 41 APXGP, modelleri tanıtıldı. Mercedes – AMG, tüm zamanların en heyecan verici yarış filmlerinden biri olan yeni F1 Filmi’nin başlangıcı için dünyada yalnızca 52 adet olarak özel üretilen AMG GT APXGP Edition’ı, AMG heyecanını F1 Filmi ile harmanlayarak sunuyor.

Basın Bülteni

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Aslı Sümen



Burak Berkay Akgül



Damla Biran



Dila Tarkan



Emre Yusufi



Ersin Alıcı



Halil İbrahim Ceyhan



Kıvanç Kasabalı – Sedef Avcı



Nadine Adam



Özlem Bilgen – Işınsu Yanaray – Ezgi Akça – Gülce Günerli –

Ezgi Yıldız Kefeli – Nadine Adam – Aylin Karalar – Salman Donat



Pelin Akil



Şükrü Bekdikhan



AMG



F1 Filmi (F1 The Movie)

