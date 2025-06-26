Cinema Jazireh’nin Basın Özel Gösterimi 02 Temmuz’da Gerçekleşiyor

İlk filmi Toz ile dikkatleri üzerine çeken Gözde Kural’ın ikinci uzun metrajlı filmi Cinema Jazireh’nin özel gösterimi 02 Temmuz’da gerçekleşiyor. Dünyanın en önemli film festivalleri arasında yer alan Karlovy Vary’nin Ana Yarışma bölümüne bu yıl Türkiye’den seçilen tek yapım olan film, Taliban zulmü altındaki Afganistan’da, Leyla’nın kayıp oğlunu bulmak için erkek kılığına girerek çıktığı tehlikeli yolculuğu anlatıyor. Kadın olmanın coğrafyadan bağımsız olarak nasıl benzer mücadeleler içerdiğini gözler önüne seren, baskının, korkunun, kimliğin ve aidiyetin yeniden tanımlandığı Cinema Jazireh’nin başrolünü İran sinemasının parlayan yeni yıldızı Fereshteh Hosseini üstleniyor.

Basın Bülteni

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