Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar Filminden Yeni Fragman ve Afiş Yayınlandı

Marvel Studios’un retro – fütüristik 1960’lar estetiğine sahip yeni filmi Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar yeni bir fragman ve afişi hayranlarının beğenisine sundu. Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch ve The Thing’in yanı sıra Silver Surfer ve gezegenleri yutan kozmik varlık Galactus da bu yeni macerada yerini alıyor. 25 Temmuz’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan film, Reed Richards / Mr. Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm / Invisible Woman (Vanessa Kirby), Johnny Storm / Human Torch (Joseph Quinn) ve Ben Grimm / The Thing (Ebon Moss Bachrach) ile Marvel Sinematik Evreni’ne heyecan dolu bir giriş yapıyor.

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