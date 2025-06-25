21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Samsun’da Sona Erdi

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, bu yıl 21 – 25 Haziran 2025 tarihleri arasında Samsun’da minik sinemaseverlerle bir araya geldi. Etkinlik, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Piazza AVM Paribu Cineverse Sinemaları’nda gerçekleştirildi. Beş gün süren 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali kapsamında çocuklara yönelik özel uzun metraj film gösterimleri ve eğlenceli atölye çalışmaları gerçekleşti. Festival, çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri renkli bir atmosfer sundu. Yönetmenlik, yazarlık, kukla oynatımı, oyunculuk, drama, uydurma ve sinema temalı atölyelerde minikler kendi potansiyellerini keşfetme şansı yakaladı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.