Selim Evci’nin Son Filmi Savrulan Zaman 19 Haziran’da Vizyonda

İlk gösterimini geçtiğimiz yıl 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleştiren Selim Evci’nin yönettiği Savrulan Zaman, festival yolculuğunun ardından İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Film, 19 Haziran’dan itibaren bir hafta boyunca Kadıköy Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması’nda gösterimde olacak. Film, uzun süreli bir ilişkiden yeni ayrılan Alper’in, yaşadığı sarsıcı bir olay sonrası içine düştüğü vicdani sorgulama sürecini konu alıyor. Özge Gürel, Beste Bereket, Derya Karadaş, Mine Teber ve Erdem Şenocak gibi oyuncuların yer aldığı yapım, modern insanın içsel çatışmalarını ilişkiler üzerinden sorgulayan bir anlatı sunuyor.

Basın Bülteni

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