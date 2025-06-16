İthaki Yayınları 19 Haziran Kitapları

İthaki Yayınları, 19 Haziran’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. İçiyo Higuçi’nin Büyümek, Mariana Enriquez’in Kasvetli İnsanlar İçin Güneşli Bir Yer, Gökçe Gündüç’ün Nigâh ve Ercan y Yılmaz’ın Yapraklar Suspus adlı kitapları 19 Haziran’da satışa sunulacak. Kasvetli İnsanlar İçin Güneşli Bir Yer’deki öykülerinde Enriquez, insanların, kasabaların, ülkenin gözlerden saklanan, unutturulmaya çalışılan, üstünden atlanan, görmezden gelinen varlıklarına, arazlarına, ayıplarına bakıyor, ürperterek baktırıyor, korksak da üstesinden gelip içinden geçmemize eşlik ediyor. Çaldıkları kapıların açılmasını bekleyen hayaletler ve daha pek çok gariplikle insan gerçekliği anlatılıyor.