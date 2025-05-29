Edebiyat Sinema Buluşması’nın Son Gününde Cadı Filmi Gösteriliyor

Karşıyaka Belediyesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliğiyle 26 – 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen III. İzmir Edebiyat ve Sinema Buluşması, 30 Mayıs 2025 Cuma akşamı Bostanlı Çatı’daki söyleşi ve film gösterimi ile sona eriyor. Saat 20:00’de başlayacak söyleşide, araştırmacı – yazar Efdal Sevinçli, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yaşamı ve sanatına ilişkin geniş bilgiler verecek, ardından Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Cadı romanını sinemaya aktaran yönetmen Erman Bostan filmin yapım sürecini anlatacak. “Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan Korku Sinemasına” başlıklı söyleşinin ardından 2024 yılı yapımı Cadı adlı filmi izlenecek.

Basın Bülteni

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