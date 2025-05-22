İzmir Edebiyat – Sinema Buluşması III

Karşıyaka Belediyesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliğiyle Çatı Bostanlı’da gerçekleştirilecek 3. İzmir Edebiyat ve Sinema Buluşması için geri sayım başladı. Usta edebiyatçılar Attila İlhan, Tarık Dursun K, Selim İleri, Habib Bektaş ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın eserlerinin sinemaya uyarlanma süreçlerine ilişkin panel, söyleşi ve film gösterimlerinin yer alacağı buluşma, 26 – 30 Mayıs günleri arasında İzmirliler ile buluşacak. Etkinlik, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 20:00’de Çatı Bostanlı’da başlıyor. Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Leyla Keskiner’in yapacağı konuşmanın ardından “Edebiyattan Sinemaya” başlıklı panel gerçekleşecek.

3. İzmir Edebiyat ve Sinema Buluşması, Çatı Bostanlı’da Başladı