Gençlerin Gözünden Aşk: Hissetmek mi, Görmek mi?

Senaryosu Ferhat Ergün imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Emre Erdoğdu’nun oturduğu Aşkın Yüzü, 06 Haziran’da sinemalardaki yerini alıyor. Aşkın Yüzü, yolları tesadüfen kesişen iki gencin, Özgür ve Özlem’in hikâyesini konu alıyor. Yüz körlüğü nedeniyle insanları tanımakta zorlanan Özgür ile çevresi tarafından fark edilmeyen Özlem’in karşılaşması, aralarında beklenmedik bir bağ seyircileri derinden etkileyecek. Başrollerini Onur Seyit Yaran ve Helin Kandemir’in paylaştığı filmin kadrosunda Işıknaz Özedgü, Dursun Ali Tetik, Furkan Rıza Demirel, Serdar Yeğin, Didem İnselel, Muttalip Müjdeci, Gamze Topuz ve Cenk Gürpınar gibi oyuncular yer alıyor.

Basın Bülteni

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