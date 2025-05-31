3. İzmir Edebiyat ve Sinema Buluşması Sonuçlandı

Karşıyaka Belediyesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliğiyle Çatı Bostanlı’da düzenlenen 3. İzmir Edebiyat ve Sinema Buluşması, 30 Mayıs 2025 Cuma akşamı “Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan Korku Sinemasına” başlıklı söyleşi ve ardından Cadı filminin gösterimiyle sona erdi. Etkinlikte yazar Selim İleri anıldı ve çeşitli gösterimleri yapıldı. Cadı filminde, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerinde, bir dul olan Fikriye’nin zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki Cadı söylentilerinin ardındaki gizem anlatılıyor.

Basın Bülteni

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