İzmir’de düzenlenen 3. İzmir Edebiyat ve Sinema Buluşması, Çatı Bostanlı’da başladı. Buluşmanın ilk gününde Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Leyla Keskiner’in yaptığı konuşma ardından, “Edebiyattan Sinemaya” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Sinema Yazarı – Yönetmen Vecdi Sayar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde iki sanat dalı arasındaki ilişkiler ve 100. doğum yıl dönümü olan Attila İlhan’ın sinema ile ilişkisi konuşuldu.

Basın Bülteni

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