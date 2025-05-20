“Sofradan Beyazperdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali başlıyor. Katılımcıları gastronomi ve sinema odaklı birçok etkinliklerle buluşturacak festival 23 Mayıs Cuma günü Urla’da kapılarını açacak. İzleyicilere yalnızca gastronomiyi değil, sinemanın derin anlatı gücünü de sunmayı hedefleyen festivalin direktörlüğünü Gülper Ergün üstleniyor. Festival, katılımcılara ilham kaynağı olacak buluşmalar, interaktif deneyimler sunmayı hedefliyor. Urla’nın kendine özgü gastronomik zenginliklerini ve bölgeye ait tatlarını dünya çapında görünür kılmak da festivalin temel amaçları arasında yer alıyor.

Basın Bülteni

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