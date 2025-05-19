21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Çocuklarla Buluşmaya Devam Ediyor

Çocuklara sinema sevgisini aşılamayı ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde heyecan devam ediyor. 21 Mayıs’a kadar sürecek festival, çocukları hem eğitici hem de eğlenceli etkinliklerle buluşturuyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen Yönetmenlik Atölyesi’nde çocuklar, unutulmaz bir deneyim yaşadı. Her biri, bir yönetmen, bir görüntü yönetmeni ve bir kameraman olarak görev aldı. Kendi yazdıkları hikâyeleri senaryoya dönüştüren çocuklar yaratıcılıklarını ortaya koydu.

Basın Bülteni

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