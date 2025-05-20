Engelsiz Filmler Festivali 2025 Başlıyor

Bu yıl onüçüncü kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, 23 – 29 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da Goethe – Institut’te sinemaseverlerle buluşacak. Tüm film gösterim ve etkinliklerin ücretsiz olarak takip edilebileceği festival; görme, işitme ve ortopedik engeli olan sinemaseverler için erişilebilir olarak düzenleniyor. Ülkemizdeki kısa film üretiminin gelişimine katkıda bulunmayı ve tüm dünyadan nitelikli örnekleri festival izleyicisi ile erişilebilir olarak buluşturmayı amaçlayan Kısa Film Yarışması’na bu yıl konu sınırlaması olmaksızın kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan 36 dünya ülkesinden 165 kısa film başvurdu.

Basın Bülteni

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