Taner Bahadır’ın yönettiği ve Mehmet Kahraman, Yağmur Ünlü, Boğaç Aksoy ile Şevki Özcan’ın oynadığı D.O.Z., 23 Mayıs 2025’de Lion Dağıtım dağıtımıyla Leaf Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Doğu, çocukluktan beri aşık olduğu Zümrüt’le evlenerek yaşadıkları semti terk etmek istemektedir fakat ekonomik sebeplerden dolayı bu mümkün görünmemektedir. Doğu’nun en yakın arkadaşı Gökhan’ın kısa yoldan para bulmak için bir planı vardır. Plana göre şehrin en güçlü mafya babasıyla da yolları kesişecektir. Olaya Zümrüt’ün kardeşi Ozan’da dahil olduktan sonra üçlü kendilerini içinden çıkılamaz bir maceranın tam ortasında bulur.