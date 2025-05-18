21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Manisa’da Başladı

Çocuklara sinema sevgisini aşılamayı ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali başladı. 21 Mayıs’a kadar sürecek olan etkinlik, çocukları sinema ile iç içe dolu günlerde buluşturmaya devam edecek. Festival kapsamında gerçekleştirilen Dijital Medya İçerik Atölyesi’nde çocuklar, dijital dünyada içerik üretmenin temel kavramlarını eğlenceli yöntemlerle öğrendi. Takım çalışmasına dayalı etkinliklerde birlikte fikir geliştirip içerik kurgulayan çocuklar, iş birliği yaparak yaratıcı düşünme ve iletişim becerilerini pekiştirdi. Hayal güçlerini kullanarak çeşitli hayvan ve nesne taklitleri yaptılar. Etkinlik boyunca çocukların kendilerini özgürce ifade etmeleri teşvik edildi.

Basın Bülteni

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