D.O.Z. 30 Mayıs’ta Sinemalarda, Türkiye Çapında Reklam Kampanyası Başladı

30 Mayıs 2025 tarihinde vizyona girecek olan D.O.Z., Türkiye genelinde büyük bir reklam desteğiyle sinema salonlarında yerini almaya hazırlanıyor. Hem 16 yaş ve gençler, hem de yetişkinlerle eğlenceli bir bağ kurup hikâyesi ile seyirciyi ekranlara kilitleyecek filme özel duygusal, aynı zamanda eğlenceli müzikler yapıldı; müzik seyirciyi etkileyen önemli detaylardan biri haline geldi. Filmde, Doğu çocukluktan beri aşık olduğu Zümrüt’le evlenerek yaşadıkları semti terk etmek istemektedir fakat ekonomik sebeplerden dolayı bu mümkün görünmemektedir. Doğunun en yakın arkadaşı Gökhan’ın kısa yoldan para bulmak için büyük bir planı vardır.

Basın Bülteni

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