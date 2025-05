Hurry Up Tomorrow Biletleri Şimdi Satışta, 16 Mayıs’ta Tüm Dünyayla Aynı Anda Sinemalarda

Dünyanın en çok aktif dinleyiciye sahip sanatçısı olan The Weeknd, ilk başrolünü üstlendiği Hurry Up Tomorrow ile sinema dünyasına adım atıyor. 16 Mayıs’ta vizyona girecek olan film, müzik, gizem ve gerilimi harmanlayan bir hikâye sunuyor. Sam Levinson ve Trey Edward Shults’un yönettiği film, The Weeknd’in müzik dünyasındaki başarısını sinemaya taşıyan çarpıcı bir yapım olarak öne çıkıyor. Başrollerde The Weeknd’e Jenna Ortega ve Barry Keoghan eşlik ediyor. Müzikal atmosferi, etkileyici görselliği ve ilginç ve sürükleyici hikâyesiyle Hurry Up Tomorrow, yılın en çok konuşulacak filmlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.