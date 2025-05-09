İthaki Yayınları 15 Mayıs Kitapları

İthaki Yayınları, 15 Mayıs’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Stuart Turton’un Şeytan ve Karanlık Sular, Michel Houellebecq’nun Bir Ada İhtimali, Hedenori Hara’nın Geç Gelen Bahar, ve Fatma Erkman Akerson’un Gemilerle Edebiyata Yolculuk adlı kitapları 15 Mayıs’da satışa sunulacak. Çağdaş hayatın gündelik sıkıntılarını ebedi felsefi arayışların karşısına koyduğu, dilini sakınmadan kullandığı yapıtlarıyla Fransız edebiyatının en keskin kalemlerinden Michel Houellebecq, sonsuz hayat olasılıklarının hicvini yaptığı Bir Ada İhtimali’yle 2005’te Prix Interallié’yi kazandı. Sonradan filme uyarlanan bu yapıt, Iggy Pop’un Preliminaires albümüne de ilham kaynağı oldu.