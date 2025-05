Engelsiz Filmler Festivali’nde Bu Yıl 13 Ülkeden 15 Film Yarışıyor

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen ve 23 – 29 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara’da Goethe – Institut’te gerçekleştirilecek olan Engelsiz Filmler Festivali’nin Kısa Film Yarışması’na 36 ülkeden toplamda 165 kısa film başvurdu. Finale kalan filmleri sinema yazarı Öykü Sofuoğlu, sinema yazarı Hasan Nadir Derin ve kurgucu Baran Bozdağ’dan oluşan seçici kurulca belirlendi.

Basın Bülteni

Bir Yaz Sonu Şiiri (A Summer’s End Poem)



Bugün Tüm İsteğim (All I Want Today)



Derinde (Inside)



Derlemek, Dolaşmak (Collected, Intertwined)



Eko (Echo)



Guneşin Altında (Under the Sun)



Karanlığın Üç Tonunda (Three Layers of Darkness)



Kuş (Bird)



Mayıs’ın Son Pazarı (The Last Sunday in May)



Merhamet (Mercy)



Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Almost Certainly False)



Sen Tavşan mısın? (Are You a Rabbit?)



Sesli Betimleme (Audio Description)



Soygun Hikâyesi (The Story of a Theft)



Yapraklar (Foliage)