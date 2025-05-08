Konya 6. Sûfi Sinema Festivali Başladı

Konya’da düzenlenen Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri kapsamında yapılan 6. Sufi Sinema Festivali, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törende konuşan Festival Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil, Konya’nın tüm dünyadan insanları bir araya getiren bir kutup ve Hazreti Mevlana’nın şehri olduğunu anımsatarak, “Böylesi güzel bir faaliyetle şerefleniyoruz, Konya’mız büyük bir renk katıyor, duygularımızı yüceltiyor,” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

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İbrahim Akın (Konya Valisi)



İbrahim Akın – Nazif Tunç



İhsan Kabil



Nazif Tunç – İbrahim Akın – Uğur İbrahim Altay

(Konya Büyükşehir Belediye Başkanı) – İhsan Kabil



Nazif Tunç – Uğur İbrahim Altay – İhsan Kabil – İbrahim Akın



Uğur İbrahim Altay



Uğur İbrahim Altay



Uğur İbrahim Altay

