Haberler

Konya 6. Sûfi Sinema Festivali Başladı

Yorum yapın

Konya’da düzenlenen Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri kapsamında yapılan 6. Sufi Sinema Festivali, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törende konuşan Festival Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil, Konya’nın tüm dünyadan insanları bir araya getiren bir kutup ve Hazreti Mevlana’nın şehri olduğunu anımsatarak, “Böylesi güzel bir faaliyetle şerefleniyoruz, Konya’mız büyük bir renk katıyor, duygularımızı yüceltiyor,” şeklinde konuştu.


İbrahim Akın (Konya Valisi)

İbrahim Akın – Nazif Tunç

İhsan Kabil

Nazif Tunç – İbrahim Akın – Uğur İbrahim Altay
(Konya Büyükşehir Belediye Başkanı) – İhsan Kabil

Nazif Tunç – Uğur İbrahim Altay – İhsan Kabil – İbrahim Akın

Uğur İbrahim Altay

Uğur İbrahim Altay

Uğur İbrahim Altay

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir