Mission: Impossible – Son Hesaplaşma, IMAX’te Baş Döndürücü Aksiyonla Geliyor

Tom Cruise’un canlandırdığı efsanevi Ethan Hunt karakteri, şimdiye kadarki en iddialı göreviyle 22 Mayıs 2025 tarihinde IMAX salonlarında seyirciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda serinin yaratıcı ismi Christopher McQuarrie’nin oturduğu Mission: Impossible – Son Hesaplaşma, izleyiciyi nefes kesen bir aksiyon serüvenine davet ediyor. Serinin bu en yeni bölümü, baştan sona IMAX için özel olarak çekildi ve film boyunca izleyicilere 45 dakikadan daha fazla süren IMAX’e özel genişletilmiş görüntü oranı (1.90:1) deneyimi sunuyor. Film, serinin bugüne kadar yapılmış en cesur pratik sahneleriyle dikkat çekiyor.

Basın Bülteni

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