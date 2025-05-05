İthaki Yayınları 08 Mayıs Kitapları

İthaki Yayınları, 08 Mayıs’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Athena Liu’nun Sarı Yüz ve İsmail Güzelsoy’un Saf – Suya Anlat adlı kitapları 08 Mayıs’da satışa sunulacak. İsmail Güzelsoy, nüvesini onlarca yıl önce oluşturduğu bu “yeniden” eseri Saf – Suya Anlat’ta, saflığın doğasını, bilgeliğin sınırlarını ve aşkın sonunun olmadığını da anlatıyor Yalnızlıkla lânetlenmiş bir karakter, tüm “unutulganlıklarımıza” karşı “hatırlatmak” göreviyle, yıllar önceden kalmış bir defter yapraklarının arasından sesleniyor. Unutulganlık? Öyle bir kelime yok ama olsun, yine de güzel. “Anladım ki mürekkep sudur ve ben meramımı suya anlatıyormuşum hep.”