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Dijital Detaylar’ın Finalistleri Belli Oldu

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Dijital Detaylar 5. Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali’nde finale kalan belgeseller belli oldu. 08 – 10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak olan festivalin kurucu başkanı Akademisyen Ceyhan Kandemir festivalle ilgili şunları söyledi: “Tüm üniversitelerden akademisyen belgeselci ve sinemacılarla festivalimizi 5 yıl önce başlattık. Üretim çok önemlidir, bir de değerini bulabilirse paha biçilmez. Bağımsız ve özgün bir festival olarak yola çıktık, ana akımın ve tek tipleşmenin uzağında yer alarak ilerlemeye de devam edeceğiz. Profesyonel belgeselcilerin ve genç belgesel yönetmenlerin Dijital Detaylar Festivali’mizde yer alabilmesi büyük mutluluk veriyor.”

7’den 70’e

Ali Amca

Baletler Köyü (The Village of Ballet Dancers)

Balkancisco

Belirsiz Mahal (Uncertain Location)

Bir İnsan Bir Kent (A Human a City)

Bir Kayboluş Hikâyesi: Muzaffer

Bir Tutkunun Hikâyesi

Cahide Sonku

Cam Adam

Çıkıştan Sonra (Making Space)

El İzi

Göbeklitepe Sakinleri (The Göbeklitepe Residents)

Harran Ekolü: El-Battani

Heraion Teikhos’un Kadınları (The Women of Hereion Teikhos)

Hiç

Kırık Kasetler

Lonca’nın Renkleri

Madak

Mostar’ın Çocukları (The Children of Mostar)

Muhtar Mücahit (Headman Mücahit)

Onarım Hikâyeleri: Tilya (Tilya: Nurturing Community
and Culture Throdugh Ecological Cooperation)

Sezenler Olsun

Sombero

Toprağın Duası (Abandoned by Time)

Uşak Şeker Fabrikası: Şeker Tadında

Zamanın Terk Ettiği (Abandoned by Time)

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