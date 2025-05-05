Dijital Detaylar’ın Finalistleri Belli Oldu

Dijital Detaylar 5. Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali’nde finale kalan belgeseller belli oldu. 08 – 10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak olan festivalin kurucu başkanı Akademisyen Ceyhan Kandemir festivalle ilgili şunları söyledi: “Tüm üniversitelerden akademisyen belgeselci ve sinemacılarla festivalimizi 5 yıl önce başlattık. Üretim çok önemlidir, bir de değerini bulabilirse paha biçilmez. Bağımsız ve özgün bir festival olarak yola çıktık, ana akımın ve tek tipleşmenin uzağında yer alarak ilerlemeye de devam edeceğiz. Profesyonel belgeselcilerin ve genç belgesel yönetmenlerin Dijital Detaylar Festivali’mizde yer alabilmesi büyük mutluluk veriyor.”

Basın Bülteni

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7’den 70’e



Ali Amca



Baletler Köyü (The Village of Ballet Dancers)



Balkancisco



Belirsiz Mahal (Uncertain Location)



Bir İnsan Bir Kent (A Human a City)



Bir Kayboluş Hikâyesi: Muzaffer



Bir Tutkunun Hikâyesi



Cahide Sonku



Cam Adam



Çıkıştan Sonra (Making Space)



El İzi



Göbeklitepe Sakinleri (The Göbeklitepe Residents)



Harran Ekolü: El-Battani



Heraion Teikhos’un Kadınları (The Women of Hereion Teikhos)



Hiç



Kırık Kasetler



Lonca’nın Renkleri



Madak



Mostar’ın Çocukları (The Children of Mostar)



Muhtar Mücahit (Headman Mücahit)



Onarım Hikâyeleri: Tilya (Tilya: Nurturing Community

and Culture Throdugh Ecological Cooperation)



Sezenler Olsun



Sombero



Toprağın Duası (Abandoned by Time)



Uşak Şeker Fabrikası: Şeker Tadında



Zamanın Terk Ettiği (Abandoned by Time)

