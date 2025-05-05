Dijital Detaylar’ın Finalistleri Belli Oldu

Dijital Detaylar 5. Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali’nde finale kalan belgeseller belli oldu. 08 – 10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak olan festivalin kurucu başkanı Akademisyen Ceyhan Kandemir festivalle ilgili şunları söyledi: “Tüm üniversitelerden akademisyen belgeselci ve sinemacılarla festivalimizi 5 yıl önce başlattık. Üretim çok önemlidir, bir de değerini bulabilirse paha biçilmez. Bağımsız ve özgün bir festival olarak yola çıktık, ana akımın ve tek tipleşmenin uzağında yer alarak ilerlemeye de devam edeceğiz. Profesyonel belgeselcilerin ve genç belgesel yönetmenlerin Dijital Detaylar Festivali’mizde yer alabilmesi büyük mutluluk veriyor.”
- Basın Bülteni
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Baletler Köyü (The Village of Ballet Dancers)
Belirsiz Mahal (Uncertain Location)
Bir İnsan Bir Kent (A Human a City)
Bir Kayboluş Hikâyesi: Muzaffer
Göbeklitepe Sakinleri (The Göbeklitepe Residents)
Heraion Teikhos’un Kadınları (The Women of Hereion Teikhos)
Mostar’ın Çocukları (The Children of Mostar)
Muhtar Mücahit (Headman Mücahit)
Onarım Hikâyeleri: Tilya (Tilya: Nurturing Community
and Culture Throdugh Ecological Cooperation)
Toprağın Duası (Abandoned by Time)
Uşak Şeker Fabrikası: Şeker Tadında