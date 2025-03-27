“Aile & Yapay Zekâ” teması ile bu yıl 4.sü düzenlenecek olan Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması’nın başvuruları başladı. Sinema sektörüne genç yeteneklerin katılmasını sağlamak, kısa filmcilere destek olmak ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına zemin hazırlamak amacı ile düzenlenen yarışmada, başvurular 25 Temmuz’da sona erecek.Darıca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması, başvuruları yarışmanın internet sitesi üzerinden yapılacak. Yarışmada teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisi sinema dili ile anlatılacak, aile değerleri ile geleceğin teknolojik dünyası arasındaki denge sorgulanacak.

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