29. Türkiye Almanya Film Festivali’nde Ödül Töreniyle Doruk Noktasına Ulaşıldı, 9 Ödül Verildi

29. Türkiye Almanya Film Festivali’nin ödülleri, 15 Mart 2025 akşamı jüri üyeleri tarafından açıklandı. Yarışma alanında bireysel kategorilerde üç ayrı jüri ve izleyiciler karar verdi, 9 ödül ve para ödülü dağıtıldı. En İyi Uzun Metraj Film ödülünü Ali Samadi Ahadi’nin yönettiği Yedi Gün, Büyük Jüri Ödülü’nü Another German Tank Story adlı film, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Deniz Işın ve En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ise Nejat İşler kazandı.

Basın Bülteni

Ödüller:

En İyi Uzun Metraj Film: Yedi Gün / Seven Days (Ali Samadi Ahadi)

Büyük Jüri Ödülü: Another German Tank Story (J. Alexander Kiefer)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Deniz Işın (Evcilik)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Nejat İşler (Evcilik)

Seyirci Ödülü: Yedi Gün / Seven Days (Ali Samadi Ahadi)

Öngören Ödülü: Sieben Tage

Demokrasi ve İnsan Hakları Ödülü: Yedi Gün / Seven Days (Ali Samadi Ahadi)

En İyi Kısa Film: Morî (Yakub Tekintangac)

İkinci En İyi Kısa Film: Merhaba Anne, Benim, Lou Lou (Atakan Yılmaz)

Üçüncü En İyi Kısa Film: Mother Love (Numan Acar)

Onur Ödülü: Nur Sürer, Osman Okkan

Osman Okkan – Erkan Kolçak Köstendil