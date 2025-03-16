Uluslararası İstanbul Kadın Filmleri Festivali’nde Ödüller Açıklandı

Bu yıl 14 – 15 Mart 2025 tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Kadın Filmleri Festivali’nde (International Istanbul Women Films Festival) ödüller açıklandı. 15 Mart 2025 Cumartesi günü Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan kapanış ve ödül töreninde kazananlara ödülleri takdim edildi. Direktörlüğünü Esin Koç’un yaptığı festival, kadın sinemacıların yaratıcı gücünü ve sanata kattıkları değerleri vurgulamayı amaçlayan bir etkinlik olarak izleyicilerle buluştu.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

En İyi Ulusal Belgesel Film: Çıkıştan Sonra



En İyi Ulusal Kısa Film: Şiir Yaz



En İyi Ulusal Öğrenci Kısa Film: İntihar Bekçisi



En İyi Uluslararası Belgesel Film: Shalom – Salaam – Peace



En İyi Uluslararası Kısa Film: Kim



En İyi Uluslararası Öğrenci Kısa Filmi: İllüzyonlar



Jüri Özel Ödülü: Dank



Jüri Özel Ödülü: Venüs’e Açılan Pencere

