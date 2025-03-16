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Uluslararası İstanbul Kadın Filmleri Festivali’nde Ödüller Açıklandı

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Bu yıl 14 – 15 Mart 2025 tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Kadın Filmleri Festivali’nde (International Istanbul Women Films Festival) ödüller açıklandı. 15 Mart 2025 Cumartesi günü Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan kapanış ve ödül töreninde kazananlara ödülleri takdim edildi. Direktörlüğünü Esin Koç’un yaptığı festival, kadın sinemacıların yaratıcı gücünü ve sanata kattıkları değerleri vurgulamayı amaçlayan bir etkinlik olarak izleyicilerle buluştu.

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