Stephen King’in Öyküsünden Uyarlanan The Monkey Filmi, Paribu Cineverse’te Ön Gösterim Yaptı

Korku filmi tutkunlarının merakla beklediği Osgood Perkins imzalı korku filmi The Monkey, Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda vizyon öncesi ön gösterim düzenledi. Ön gösterim, izleyicilerin beğenisini kazandı. Testere (Saw), Ruhlar Bölgesi (Insidious), Aquaman ve Kayıp Krallık (Aquaman and the Lost Kingdom) filmlerinin yapımcısı James Wan’ın yapımcılığını üstlendiği filmin başrollerinde Theo James, Elijah Wood ve Tatiana Maslany yer alıyor. Film, tavan arasında babalarının eski maymun oyuncağını bulan ve sonrasında başlarına tuhaf olaylar gelen iki kardeşin hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.