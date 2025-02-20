Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali Söyleşilerle Dolu Dolu Geçecek

“Sofradan Beyazperdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla bu sene ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali dopdolu programıyla katılımcıların karşısına çıkmayı hedefliyor. Festival, söyleşi, workshoplar, masterclass etkinlikleri, film gösterimleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. İzleyicilere yalnızca gastronomiyi değil, aynı zamanda sinemanın derin anlatı gücünü de sunmayı hedeflemiş olan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali’nin etkinlikleri ana merkez Urladam’da olmak üzere Hiç Zeytin Ormanı, Manej Urla, Köstem Zeytinyağı Müzesi ve Bağ Yolu‘nda gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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