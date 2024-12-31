Osgood Perkins’in yönettiği ve Theo James, Elijah Wood, Osgood Perkins ile Tatiana Maslany’nin oynadığı The Monkey, 21 Şubat 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İkiz kardeşler Hal ve Bill, küçük yaşta, çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun hiç peşlerini bırakmadığını keşfederler. Bu oyuncak maymun, onu eline geçiren her kişiye dehşet ve ölüm getirirken, kardeşler hem geçmişlerinin bilinmeyen karanlık sırlarıyla, hem de bu uğursuz mirasla mutlaka yüzleşmek zorundadır. Yıllar sonra tekrar bir araya geldiklerinde, masum bir çocuğun hayatını kurtarmak için bu lâneti durdurmaya çalışırlar.