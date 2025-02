Imagine Dragons’un oynadığı Imagine Dragons: Live From the Hollywood Bowl’dan Canlı Yayın LA Film Orkestrası’yla (Imagine Dragons: Live From the Hollywood Bowl with the LA Film Orchestra), 28 Mart 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dünyaca ünlü, Grammy Ödüllü grup Imagine Dragons, en büyük hitlerini ve listelerde zirveye çıkan yeni şarkılarını ikonik Hollywood Bowl’un arka planında seslendirmek için LA Film Orchestra ile bir araya geldi. İki saat süren konserde sevilen grup, patlayıcı ve arındırıcı sound’unu sahnede 40’tan fazla müzisyenin çaldığı muhteşem ve detaylı senfonik düzenlemelerle birleştirdi.