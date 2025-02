Yoondong Oh ile Hamin Kim’in yönettiği ve Sung Han Bin, Kim Ji Woong, Zhang Hao ile Seok Matthew’in oynadığı Zerobaseone The First Tour: Timeless World Sinemalarda (Zerobaseone The First Tour: Timeless World in Cinemas), 14 Mart 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla CJ ENM tarafından vizyona çıkarılıyor.

İlk dünya turlarında 8 şehirde 140.000 hayranı büyüleyen Zerobaseone müzik grubu, Zerose ile olan yolculuğunu büyük ekrana taşınıyor. Grubun birçok unutulmaz şarkısının yer aldığı, sadece bu filme özel sahne arkası görüntüleri ve Zerose için duygu dolu samimi röportajlarla Zerobaseone’un çığır açan performansı beyazperdeye geliyor.