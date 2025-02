2024 Cannes Film Festivali’nde Camera d’Or Ödülü’ne layık görülen Armand, festivalin en çok ses getiren filmlerinden biri oldu. Başroldeki The Worst Person in the World’ün yıldızı Renate Reinsve, bu sürükleyici psikolojik dramdaki çok katmanlı performansıyla büyük övgü aldı. Armand, 2025 Oscar Ödülleri En İyi Uluslararası Film ödülü için Norveç’in Oscar Adayı olarak seçildi ve 15 filmlik kısa listede de yer buldu.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.