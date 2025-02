Brezilya’nın Çarpıcı Tarihi Hikâyesi I’m Still Here – Hâlâ Buradayım, 28 Şubat’ta TME Films Dağıtımı ile Türkiye’de Sinemalarda

Walter Salles’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Brezilya tarihinin en çarpıcı hikâyelerinden birini konu alan I’m Still Here: Hâlâ Buradayım (I’m Still Here), TME Films dağıtımı ile 28 Şubat’ta Türkiye’de sinemaseverlerle buluşuyor. Fernanda Torres’in etkileyici performansıyla Altın Küre’de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandığı, üç dalda Oscar adaylığı bulunan ve Venedik Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü alan I’m Still Here: Hâlâ Buradayım, Brezilya’nın karanlık geçmişine ışık tutuyor. Film Brezilya’nın askeri diktatörlük döneminde kaybolan eski milletvekili Rubens Paiva’nın hikâyesini ve eşi Eunice Paiva’nın yaptığı adalet mücadelesini konu alıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.