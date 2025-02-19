Alex Parkinson’un yönettiği ve Woody Harrelson, Finn Cole, Simu Liu, Cliff Curtis, Mark Bonnar ile MyAnna Buring’in oynadığı Son Bir Nefes (Last Breath), 28 Şubat 2025’de TME Films dağıtımıyla Videomite tarafından vizyona çıkarılıyor.

Son Bir Nefes (Last Breath), öfkeli doğa koşullarına karşı savaşan deneyimli bir derin deniz dalgıcını konu ediniyor. Kuzey Denizi’nin karanlık sularında rutin bir dalış operasyonu esnasında beklenmedik bir olay yaşanır. Denizin yüzlerce metre altında mahsur kalmış olan bir derin deniz dalgıcı, sınırlı oksijenle hayatta kalma mücadelesi verirken, ekip arkadaşları onu kurtarmak için zamanla olağanüstü yarışmaktadır.