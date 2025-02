Beyoğlu Sineması’nın Ülke Sineması Kuşağında Nordik Film Günleri 07 – 09 Şubat’ta

İstiklal Caddesi’nin simge yapılarından Beyoğlu Sineması, yoğun ilgi gören Ülke Sineması kuşağında, Nordik Film Günleri’ne ev sahipliği yapacak. Etkinlik seçkisi, 07 Şubat Cuma akşamı saat 19:00’da Benedikt Erlingsson’un yönettiği İzlanda yapımı Woman at War ile başlayacak. Program kapsamında 08 Şubat Cumartesi günü 15:00’te Espen Sandberg imzalı Norveç yapımı Amundsen, 19:00’da ise yönetmenliğini Virpi Suutari’nin yaptığı Finlandiya yapımı Bir Zamanlar Ormanda gösterilecek. 09 Şubat Pazar günü saat 15:00’te Ruben Östlund imzalı İsveç yapımı Hüzün Üçgeni, saat 19:00’da ise Gustav Möller’in Danimarka yapımı Suçlu filmleri izleyiciyle buluşacak.

