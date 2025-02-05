Steven Pierce’in yönettiği ve Ellen Adair, Mitzi Akaha, Jeremy Holm, Timothy V. Murphy, Corbin Bernsen, Amanda Fuller, Dana Snyder, Brandon James Ellis, Jeremy Lawson, Ronan Starnes, Ryan Guess ile Steven Pierce’in oynadığı Zombi İstilası (Herd), 28 Şubat 2025’de Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Zombi İstilası (Herd), geçmişinden kurtulmaya çalışırken kendisini büyük bir tehlike ile karşı karşıya bulan bir kadının hikayesini konu ediyor. Geçmişinden kaçmaya çalışan bir kadın, bir zombi salgını ve savaşan milis grupları arasında sıkışıp kaldığında, eve dönüş yolunu bulmak için savaşmak zorunda kalır.