Peter Browngardt’nin yönettiği ve Eric Bauza, Candi Milo, Peter MacNicol, Carlos Alazraqui, Kimberly Brooks ile Peter Brownqardt’nin oynadığı Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu (The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie), 24 Ocak 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Babalarından kalan evlerini kurtarmak için iş arayan Daffy Duck ve Porky Pig’in şansı bir türlü yaver gitmez. Son çare olarak bir sakız fabrikasında işe girdiklerinde Daffy, dünyanın bir uzaylının hain planlarına karşı tehlikede olduğunu fark eder. Peki dünyayı kurtarmak için hangi cesur kahramanların görevlendirilmiştir?