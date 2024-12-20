Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu 24 Ocak’ta Sinemalarda

Günümüzün en çok izlenen çizgi filmlerinden Looney Tunes, ilk kez animasyon filmiyle sinemaya geliyor. Her yerde gördüğümüz, hayatımızın bir parçası haline gelen sevimli kahramanlarımızı ilk kez bir sinema filminde izleyeceğiz. Yapımını Warner Bros’un üstlendiği filmin senaristi Tom & Jerry’in senaryo yazarı Kevin Costello. Rotten Tomatoes skoru % 100 olan film dünyada büyük bir merakla bekleniyor. Babalarından kalan evlerini kurtarmak için iş arayan Daffy Duck ve Porky Pig’in şansı bir türlü yaver gitmez. Son çare olarak bir sakız fabrikasında işe girdiklerinde Daffy, dünyanın bir uzaylının hain planlarına karşı büyük tehlikede olduğunu fark eder.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.