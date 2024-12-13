Haberler

Hain Filmi Görkemli Bir Gala ile İzleyiciyle Buluştu

Yorum yapın

Türk sinemasına yeni bir soluk getiren Hain filminin beklenen görkemli galası, Uniq Hall’da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Sinema, sanat, finans ve medya dünyasından pek çok tanınmış ismi bir araya getiren etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu. Yapımcılığını Fix360 Entertainment’in yaptığı, Berke Üzrek’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini de üstlendiği ve tanınmış oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, gala gecesinde sinemaseverlerden tam not aldı.

Ali Düşenkalkar

Anıl Altan

Anıl Altan – Pelin Akil

Didem Petekkaya – Erkan Petekkaya

Elif Bilgetekin

Elif Bilgetekin – Meltem Beydilli –
Haldun Dormen – Zeynep Şarlıgil – Mustafa Alabora

Elif Bilgetekin – Zeynep Şarlıgil –
Meltem Beydilli – Itır Esen – Gözde Kocaoğlu

Erkan Petekkaya – Erkan Kork –
Ali Düşenkalkar – Ümit Çırak – Berke Üzrek

Erkan Petekkaya – Ümit Çırak

Haldun Dormen

Halil Ergün

İzzet Öz

Meltem Beydilli

Meltem Beydilli – Zeynep Şarlıgil

Meltem Beydilli – Zeynep Şarlıgil – Elif Bilgetekin

Meltem Beydilli – Zeynep Şarlıgil – Elif Bilgetekin – Berke Üzrek

Müge Boz

Pelin Akil

Zeynep Şarlıgil

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir