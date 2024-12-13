Hain Filmi Görkemli Bir Gala ile İzleyiciyle Buluştu

Türk sinemasına yeni bir soluk getiren Hain filminin beklenen görkemli galası, Uniq Hall’da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Sinema, sanat, finans ve medya dünyasından pek çok tanınmış ismi bir araya getiren etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu. Yapımcılığını Fix360 Entertainment’in yaptığı, Berke Üzrek’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini de üstlendiği ve tanınmış oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, gala gecesinde sinemaseverlerden tam not aldı.

Basın Bülteni

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Ali Düşenkalkar



Anıl Altan



Anıl Altan – Pelin Akil



Didem Petekkaya – Erkan Petekkaya



Elif Bilgetekin



Elif Bilgetekin – Meltem Beydilli –

Haldun Dormen – Zeynep Şarlıgil – Mustafa Alabora



Elif Bilgetekin – Zeynep Şarlıgil –

Meltem Beydilli – Itır Esen – Gözde Kocaoğlu



Erkan Petekkaya – Erkan Kork –

Ali Düşenkalkar – Ümit Çırak – Berke Üzrek



Erkan Petekkaya – Ümit Çırak



Haldun Dormen



Halil Ergün



İzzet Öz



Meltem Beydilli



Meltem Beydilli – Zeynep Şarlıgil



Meltem Beydilli – Zeynep Şarlıgil – Elif Bilgetekin



Meltem Beydilli – Zeynep Şarlıgil – Elif Bilgetekin – Berke Üzrek



Müge Boz



Pelin Akil



Zeynep Şarlıgil

