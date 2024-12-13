Hain Filmi Görkemli Bir Gala ile İzleyiciyle Buluştu

Türk sinemasına yeni bir soluk getiren Hain filminin beklenen görkemli galası, Uniq Hall’da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Sinema, sanat, finans ve medya dünyasından pek çok tanınmış ismi bir araya getiren etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu. Yapımcılığını Fix360 Entertainment’in yaptığı, Berke Üzrek’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini de üstlendiği ve tanınmış oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, gala gecesinde sinemaseverlerden tam not aldı.
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Didem Petekkaya – Erkan Petekkaya
Elif Bilgetekin – Meltem Beydilli –
Haldun Dormen – Zeynep Şarlıgil – Mustafa Alabora
Elif Bilgetekin – Zeynep Şarlıgil –
Meltem Beydilli – Itır Esen – Gözde Kocaoğlu
Erkan Petekkaya – Erkan Kork –
Ali Düşenkalkar – Ümit Çırak – Berke Üzrek
Meltem Beydilli – Zeynep Şarlıgil
Meltem Beydilli – Zeynep Şarlıgil – Elif Bilgetekin
Meltem Beydilli – Zeynep Şarlıgil – Elif Bilgetekin – Berke Üzrek